Конец Brexit: политолог рассказал, возможен ли повторный референдум в Британии

Победа лейбористов на досрочных выборах в Великобритании может повернуть вспять выход королевства из ЕС

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Реклама

Британский премьер-министр Борис Джонсон добивается проведения досрочных парламентских выборов, но даже это не гарантирует завершения эпопеи с выходом Соединенного Королевства из Евросоюза.

Об этом сайту "Сегодня" заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса, назвав выборы шансом для окончательного решения вопроса Brexit.

"Brexit будет зависеть от результатов выборов. Кто выиграет выборы, тот и будет решать судьбу Brexit. Это ускорит события, потому что будет больше определенности. Если победят консерваторы, то они могут провести Brexit по своему сценарию, возможно, даже без сделки. Если оппозиция, то они реализуют свой сценарий. Вплоть до повторного референдума. Если же выборов не будет, то продолжится волынка и перетягивание каната, которое мы наблюдали раньше", – считает Куса.

Больше вы можете узнать в материале "Брексит споткнулся о внеочередные выборы" на нашем сайте.

Напомним, ранее Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января. При этом он отметил, что отсрочка лишь "наносит ущерб британской демократии и отношениям" Лондона с ЕС.

Кроме того, ранее в Палате общин предварительно одобрили соглашение по Brexit, но в то же время отказались от предложения правительства завершить ратификацию за три дня. В ответ на это Джонсон сообщил, что будет консультироваться с лидерами стран ЕС насчет дальнейших шагов и до тех пор приостановил процедуру ратификации сделки.

Все подробности в спецтеме Brexit

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама