Конец Шенгенской зоны: Макрон предупредил о рисках из-за коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил своих коллег по ЕС о том, что Шенгенская зона может развалиться, если страны Евросоюза не продемонстрируют солидарность на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"На карту поставлено выживание европейского проекта", — привел источник слова Макрона во время саммита ЕС, состоявшегося в формате видеоконференции. "Риск, с которым мы сталкиваемся, — это конец Шенгенской зоны", — добавил французский лидер.

Еще в феврале официальный представитель Европейской комиссии Дана Спинант заявила о наличии у стран, которые входят в Шенгенскую зону, права самостоятельно вводить меры контроля, связанные с безопасностью или здравоохранением.

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"В данном случае COVID-19 касается именно здравоохранения. Однако, с точки зрения Еврокомиссии, любые подобные действия должны основываться на научных оценках и должны быть скоординированы на уровне ЕС", – сказала Спинант 25 февраля.

При этом представитель Еврокомиссии призывает страны сообщества не предпринимать никаких действий в отношении Шенгена в одностороннем порядке.

Напомним, что число зараженных коронавирусом на планете превысило полмиллиона человек.

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