Конфликт Индии и Пакистана: в ЕС сделали жесткое заявление
По словам Могерини, ситуация может привести к серьезным и опасным последствиям для двух стран и региона в целом
Индия и Пакистан должны возобновить дипломатические контакты и не допустить дальнейшей эскалации ситуации между странами. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, распространенном в среду в Брюсселе.
"Рассчитываем, что обе страны проявят сейчас максимальную сдержанность и не допустят дальнейшей эскалации ситуации. Для этого жизненно важно возобновление дипломатических контактов на политическом уровне и осуществление обеими сторонами неотложных мер", - отмечается в нем.
По словам Могерини, ситуация "может привести к серьезным и опасным последствиям для двух стран и региона в целом".
"Европейский союз будет поддерживать контакты с обеими странами и продолжать внимательно следить за ситуацией", - заключила глава дипломатии ЕС.
Причиной напряженности в отношениях Индии и Пакистана стало нападение на колонну индийских военных 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Погибли 40 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").
Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду ВВС Пакистана в ответ подвергли удару военные объекты в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями о том, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.
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