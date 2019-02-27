Конфликт Индии и Пакистана: в ЕС сделали жесткое заявление

По словам Могерини, ситуация может привести к серьезным и опасным последствиям для двух стран и региона в целом

Федерика Могерини. Фото: AFP

Конфликт Индии и Пакистана: в ЕС сделали жесткое заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/acb/3b4/5c6acb3b47c35.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/acb/3b4/5c6acb3b47c35.jpg 2019-02-27T17:15:00+02:00 Евросоюз По словам Могерини, ситуация может привести к серьезным и опасным последствиям для двух стран и региона в целом

Индия и Пакистан должны возобновить дипломатические контакты и не допустить дальнейшей эскалации ситуации между странами. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, распространенном в среду в Брюсселе.

"Рассчитываем, что обе страны проявят сейчас максимальную сдержанность и не допустят дальнейшей эскалации ситуации. Для этого жизненно важно возобновление дипломатических контактов на политическом уровне и осуществление обеими сторонами неотложных мер", - отмечается в нем.

По словам Могерини, ситуация "может привести к серьезным и опасным последствиям для двух стран и региона в целом".

"Европейский союз будет поддерживать контакты с обеими странами и продолжать внимательно следить за ситуацией", - заключила глава дипломатии ЕС.

Причиной напряженности в отношениях Индии и Пакистана стало нападение на колонну индийских военных 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Погибли 40 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду ВВС Пакистана в ответ подвергли удару военные объекты в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями о том, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

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