Конфликт на Ближнем Востоке: Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО

Заседание сзывают в связи с событиями вокруг Ирака

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет 6 января внеочередное заседание Североатлантического совета по обстановке в ближневосточном регионе в связи с событиями вокруг Ирака.

Об этом заявил ответственный сотрудник аппарата Альянса в Брюсселе.

"Североатлантический совет рассмотрит ситуацию в регионе в понедельник, 6 января 2020 года", – сказал он.

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"Генеральный секретарь принял решение созвать встречу послов (стран – Ред.) НАТО после консультаций с союзниками", – добавил источник.

Напомним, что ранеев Багдаде обстреляли посольство США.

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Ранее кортеж шиитов подвергся авиаудару США в Багдаде.

Напомним, что ранее 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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