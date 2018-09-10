Конфликт на Донбассе поставил под вопрос надежность ОБСЕ – МИД Польши

Конфликт на Донбассе – это одна из главных угроз для европейской безопасности и важнейший вызов для ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Пока мы не решим этот конфликт, надежность ОБСЕ будет под угрозой", – сказал он.

Ранее Яцек Чапутович заявил, что Польша хочет увеличить присутствие в ОБСЕ на Донбассе ради урегулирования конфликта на Донбассе.

"Польша продолжит работу по прекращению российско-украинского конфликта. Мы хотим восстановить уважение России к международному праву. Мы являемся вторым по величине участником среди стран ЕС в СММ ОБСЕ в Украине. 41 поляк работает на Донбассе, и каждый день непосредственно участвуют в стабилизации ситуации на фронте. Мы намерены продолжать эту деятельность, и мы хотим расширить свое присутствие в миссии. Мы считаем, что создание миротворческой миссии в Украине, с согласия властей этого государства, может помочь восстановить мир и территориальную целостность Украины", – заявил Чапутович.

Напомним, председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что препятствование свободному передвижению наблюдателей ОБСЕ происходит с обеих сторон линии разграничения на востоке Украины. Больше всего таких случаев происходит на оккупированной территории Донбасса, в частности, на юге Донецкой области.