Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,7
31,49
УКР
Главная   Мировые новости   Евросоюз

Конфликт в Венесуэле: Евросоюз сделал заявление

Сегодня, 09:23

ЕС готов поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле

Фото: AFP
Конфликт в Венесуэле: Евросоюз сделал заявление //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/965/201/5c49652010644.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/965/201/5c49652010644.jpg Евросоюз ЕС готов поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле

Народ Венесуэлы имеет право на мирные демонстрации, он может свободно выбирать своих лидеров и решать свое будущее. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать. Гражданские права, свобода и безопасность всех членов Национального собрания, включая его президента Хуана Гуайдо, должны соблюдаться и уважаться", – говорится в заявлении.

Могерини подчеркнула, что насилие и чрезмерное применение силы подразделениями безопасности совершенно неприемлемы и не решат кризис.

Она заверила, что Европейский союз и его государства-члены "по-прежнему готовы поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле с помощью надежного мирного политического процесса в соответствии с Конституцией".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган выразил слова поддержки венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро в связи с антиправительственными манифестациями, которые проходят в разных частях страны.

В Венесуэле 23 января прошли крупные антиправительственные манифестации, организованные оппозицией. В ряде регионов они сопровождались столкновениями с силами безопасности, которые привели к человеческим жертвами. 

Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. Временным руководителем страны политика признали ряд государств региона, в том числе США, Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор.

Мадуро счел это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Тем временем сообщается, что число погибших во время протестов в Венесуэле значительно возросло.

Венесуэла, Мадуро, могерини

Вы сейчас просматриваете новость " Конфликт в Венесуэле: Евросоюз сделал заявление". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Брат мой Мадуро, держись!": Эрдоган отреагировал на ситуацию в Венесуэле

Сегодня, 08:51

Президент Турции выступил против попыток насильственного захвата власти

В Венесуэле во время протестов задержали 218 человек

Сегодня, 08:31

16 протестующих во время демонстраций погибли

Число погибших во время протестов в Венесуэле значительно возросло

Сегодня, 07:33

Личности большинства погибших уже установлены

Конфликт президента и оппозиции в Венесуэле вышел на новый уровень: что сейчас происходит в стране

Сегодня, 02:45

Сотни тысяч венесуэльцев вышли на акции против Мадуро

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы