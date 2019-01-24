Конфликт в Венесуэле: Евросоюз сделал заявление

ЕС готов поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле

Фото: AFP

Конфликт в Венесуэле: Евросоюз сделал заявление //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/965/201/5c49652010644.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/965/201/5c49652010644.jpg 2019-01-24T09:23:00+02:00 Евросоюз ЕС готов поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле

Народ Венесуэлы имеет право на мирные демонстрации, он может свободно выбирать своих лидеров и решать свое будущее. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать. Гражданские права, свобода и безопасность всех членов Национального собрания, включая его президента Хуана Гуайдо, должны соблюдаться и уважаться", – говорится в заявлении.

Могерини подчеркнула, что насилие и чрезмерное применение силы подразделениями безопасности совершенно неприемлемы и не решат кризис.

Она заверила, что Европейский союз и его государства-члены "по-прежнему готовы поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле с помощью надежного мирного политического процесса в соответствии с Конституцией".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган выразил слова поддержки венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро в связи с антиправительственными манифестациями, которые проходят в разных частях страны.

В Венесуэле 23 января прошли крупные антиправительственные манифестации, организованные оппозицией. В ряде регионов они сопровождались столкновениями с силами безопасности, которые привели к человеческим жертвами.

Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. Временным руководителем страны политика признали ряд государств региона, в том числе США, Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор.

Мадуро счел это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Тем временем сообщается, что число погибших во время протестов в Венесуэле значительно возросло.

Вы сейчас просматриваете новость " Конфликт в Венесуэле: Евросоюз сделал заявление". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...