Конфликт в Венесуэле: Евросоюз сделал заявление
ЕС готов поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле
Народ Венесуэлы имеет право на мирные демонстрации, он может свободно выбирать своих лидеров и решать свое будущее. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
"ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать. Гражданские права, свобода и безопасность всех членов Национального собрания, включая его президента Хуана Гуайдо, должны соблюдаться и уважаться", – говорится в заявлении.
Могерини подчеркнула, что насилие и чрезмерное применение силы подразделениями безопасности совершенно неприемлемы и не решат кризис.
Она заверила, что Европейский союз и его государства-члены "по-прежнему готовы поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле с помощью надежного мирного политического процесса в соответствии с Конституцией".
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган выразил слова поддержки венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро в связи с антиправительственными манифестациями, которые проходят в разных частях страны.
В Венесуэле 23 января прошли крупные антиправительственные манифестации, организованные оппозицией. В ряде регионов они сопровождались столкновениями с силами безопасности, которые привели к человеческим жертвами.
Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. Временным руководителем страны политика признали ряд государств региона, в том числе США, Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор.
Мадуро счел это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Тем временем сообщается, что число погибших во время протестов в Венесуэле значительно возросло.
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