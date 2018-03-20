Конфуз помощницы режиссера в прямом эфире насмешил соцсети

Помощница режиссера британского телеканала ВВС по имени Трейси случайно оказалась в кадре во время утреннего шоу и, чтобы не сорвать трансляцию, попыталась спрятаться за диваном, но вытянула ногу и "попалась".

Девушку выдал кроссовок, попавший в кадр передачи, которая шла в прямом эфире. При этом ведущие и гости начали смеяться и просили девушку помахать зрителям рукой.

Между тем, сотрудники телеканала решили превратить этот конфуз в шутку и выложили кадр со съемок передачи на официальном аккаунте в Twitter.

В комментарии к снимку они призвали подписчиков "найти ногу Трейси".

В свою очередь, один из ведущих телепередачи Дэн Уокер написал в своем микроблоге, что "чудесная Трейси придала новое значение должности помощника режиссера" (в оригинале должность звучит как floor manager, где floor можно перевести как "пол").

Подписчики оценили самоиронию сотрудников. "Ах, вот чем занимается помощник режиссера", — шутили они.

При этом многие выразили свою благодарность команде программы: "Это было очень смешно, отличная работа, суперутро". "Очень в духе ВВС", — заключили фанаты.

Напомним, ранее в прямом эфире произошел конфуз с одним из самых богатых людей планеты – Биллом Гейтсом.

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