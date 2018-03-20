Конфуз помощницы режиссера в прямом эфире насмешил соцсети

Сегодня, 05:50

С сотрудницей британского телеканала ВВС произошел забавный конфуз

Фото: Twitter@mrdanwalker
Фото: Twitter@mrdanwalker

Помощница режиссера британского телеканала ВВС по имени Трейси случайно оказалась в кадре во время утреннего шоу и, чтобы не сорвать трансляцию, попыталась спрятаться за диваном, но вытянула ногу и "попалась".

Девушку выдал кроссовок, попавший в кадр передачи, которая шла в прямом эфире. При этом ведущие и гости начали смеяться и просили девушку помахать зрителям рукой.

Между тем, сотрудники телеканала решили превратить этот конфуз в шутку и выложили кадр со съемок передачи на официальном аккаунте в Twitter.

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В комментарии к снимку они призвали подписчиков "найти ногу Трейси".

В свою очередь, один из ведущих телепередачи Дэн Уокер написал в своем микроблоге, что "чудесная Трейси придала новое значение должности помощника режиссера" (в оригинале должность звучит как floor manager, где floor можно перевести как "пол").

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Подписчики оценили самоиронию сотрудников. "Ах, вот чем занимается помощник режиссера", — шутили они.

При этом многие выразили свою благодарность команде программы: "Это было очень смешно, отличная работа, суперутро". "Очень в духе ВВС", — заключили фанаты.

Напомним, ранее в прямом эфире произошел конфуз с одним из самых богатых людей планеты – Биллом Гейтсом.

Оказалось, что мультимиллиардер не знает цен на самые популярные среди американцев товары.

Также мы писали о конфузе американского сенатора Оррина Хэтча, который попал в нелепую ситуацию из-за несуществующих очков: во время слушаний в комитете Конгресса политик двумя руками потянулся снять со своих глаз очки, которых там не оказалось. 
Великобритания, телевидение, режиссер, конфуз, британия
Источник:

The Daily Mail

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