Консерваторы поддержат сделку Мэй, если она согласится на отставку – СМИ

Министры хотят, чтобы она покинула свой пост в июле или даже в мае, сразу после выборов в Европарламент

Фото: AFP

Консерваторы поддержат сделку Мэй, если она согласится на отставку – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/96c/cb3/5c896ccb3b02f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/96c/cb3/5c896ccb3b02f.jpg 2019-03-16T09:00:00+02:00 Евросоюз Министры хотят, чтобы она покинула свой пост в июле или даже в мае, сразу после выборов в Европарламент

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна будет согласиться покинуть свою должность досрочно, чтобы получить поддержку со стороны однопартийцев-консерваторов из группы евроскептиков, сообщила в субботу газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в окружении главы правительства.

По данным источников, после того как британский парламент отверг сделку Мэй с ЕС, политическая карьера главы правительства окончена, так как лишь двое членов кабинета готовы ее поддерживать. По словам газеты, министры хотят, чтобы она покинула свой пост в июле или даже в мае, сразу после выборов в Европарламент, чтобы ее преемник мог начать новую фазу переговоров с Евросоюзом в случае, если Brexit будет отложен. При выполнении данного условия Мэй может получить шанс на поддержку со стороны евроскептиков-тори в ходе третьего голосования по проекту соглашения с ЕС.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что решение о переносе даты выхода Великобритании из состава Евросоюза, который в настоящее время назначен на 29 марта, должны единогласно принять все 27 стран - членов сообщества. Соответствующий запрос должен рассмотреть Евросовет и учесть все обстоятельства.

Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 — против.

Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть британскому премьер-министру Терезе Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с ЕС.

13 марта этого года парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.

В связи с этим британский премьер-министр Тереза Мэй предупредила, что будет вынуждена просить Евросоюз об отсрочке Brexit, вероятно, на длительный период.

В то же время британцы начали запасаться долго хранящимися продуктами и лекарствами:

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