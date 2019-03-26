Копал траншеи и стрелял по ВСУ: в Чехии судят боевика "ДНР"

35-летний кадровый военный Эрик Эшту три недели находился на оккупированных территориях в 2015 году

Фото: Сегодня

Копал траншеи и стрелял по ВСУ: в Чехии судят боевика "ДНР" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8b0/e14/5c98b0e14f829.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8b0/e14/5c98b0e14f829.jpg 2019-03-26T15:16:52+02:00 Евросоюз 35-летний кадровый военный Эрик Эшту три недели находился на оккупированных территориях в 2015 году

В чешском городе Пардубице начался судебный процесс над 35-летним военным поваром из воздушно-десантного батальона "Хрудим" Эриком Эшту по обвинению в терроризме.

Как пишет портал Novinky, подсудимого подозревают в участии в военных действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе на стороне боевиков "ДНР" – в целом, около трех недель в 2015 году, выкладывая при этом в Facebook фото и видео с оккупированной части страны.

Сам Эшту не отрицает, что действительно был в Украине, но утверждает, что просто гостил у друзей. Одним из главных вещественных доказательств его вины считается фотография в униформе сепаратистов и с оружием. Мужчина же говорит, что просто сфотографировался на память.

По сведениям прокуратуры, на службе у боевиков подсудимый занимался охраной окопов и побочными работами, а также принимал непосредственное участие в обстрелах, что могло привести к ранениям или гибели граждан Украины.

Любопытно, что официально Эрик Эшту до сих пор числится на военной службе, куда он попал уже после визита на Донбасс.

Напомним, ранее стало известно, что суд немецкого Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева к двух годам и трем месяцам лишения свободы за угрозу государственной безопасности.

Кроме того, мы писали о суде над боевиком бразильского происхождения Рафаэля Маркуса Лусварги, для которого прокурор попросил 14 лет лишения свободы.

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