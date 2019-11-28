Кораблекрушение в Будапеште: капитану-украинцу предъявили обвинения

Юрия С. обвиняют в халатности и неоказании помощи пассажирам

Прокуратура Венгрии предъявила официальные обвинения украинскому капитану круизного судна, которое столкнулось с прогулочным катером в Будапеште в мае этого года.

Прокуроры обвинили гражданина Украины Юрия С. в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, что повлекло массовую гибель людей, а также в неоказании помощи находившимся на борту.

Напомним, что вечером 29 мая на Дунае в венгерской столице столкнулись большое пассажирское судно Viking Sygin и прогулочный теплоход Hableany ("Русалка"). На борту прогулочной лодки находились 35 человек — 33 корейских туриста и двое членов экипажа.

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Жертвами кораблекрушения стали 28 человек.

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В начале июня капитана взяли под стражу, но потом отпустили под залог в 15 млн форинтов (более 45 тыс. евро). Позднее Верховный суд Венгрии посчитал, что решение Центрального окружного суда об освобождении капитана под залог противоречит национальному законодательству и вновь поместил Юрия С. под стражу.

Стало известно, что "Русалка" была построена в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. В 1992 году судно стало собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 было передано компании Panorama Deck Kft.

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