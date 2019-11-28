Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,4

Кораблекрушение в Будапеште: капитану-украинцу предъявили обвинения

28 ноября, 13:28

Юрия С. обвиняют в халатности и неоказании помощи пассажирам

Прокуратура Венгрии предъявила официальные обвинения украинскому капитану круизного судна, которое столкнулось с прогулочным катером в Будапеште в мае этого года.

Прокуроры обвинили гражданина Украины Юрия С. в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, что повлекло массовую гибель людей, а также в неоказании помощи находившимся на борту.

Напомним, что вечером 29 мая на Дунае в венгерской столице столкнулись большое пассажирское судно Viking Sygin и прогулочный теплоход Hableany ("Русалка"). На борту прогулочной лодки находились 35 человек — 33 корейских туриста и двое членов экипажа.

Реклама

Жертвами кораблекрушения стали 28 человек.

В тренде
В России оценили шанс ухода Путина из власти в 2024 году
Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

В начале июня капитана взяли под стражу, но потом отпустили под залог в 15 млн форинтов (более 45 тыс. евро). Позднее Верховный суд Венгрии посчитал, что решение Центрального окружного суда об освобождении капитана под залог противоречит национальному законодательству и вновь поместил Юрия С. под стражу.

Стало известно, что "Русалка" была построена в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. В 1992 году судно стало собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 было передано компании Panorama Deck Kft.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Венгрия Дунай катер Будапешт украинцы за границей кораблекрушение

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Еще одна страна обвинила Россию в аннексии: подробности
Еще одна страна обвинила Россию в аннексии: подробностиЕвросоюз
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на Донбассе
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на ДонбассеПолитика
Небритый Зеленский и Бабиш со щетиной: как президент Украины премьера Чехии принимал (фото)
Небритый Зеленский и Бабиш со щетиной: как президент Украины премьера Чехии принимал (фото)Политика
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе Донбасса
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе ДонбассаПолитика
В Испании разбился самолет, есть погибшие
В Испании разбился самолет, есть погибшиеЕвросоюз
России пора выполнить свои обязательства по Донбассу – Маас
России пора выполнить свои обязательства по Донбассу – МаасПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...