Король тату не может найти невесту
Девушки знакомятся с британцем только из интереса к его татуировкам
Один из самых известных британцев, 39 летний Мэтью Вилан, которого англичане называют королем боди-арта, жалуется, что не может найти себе невесту. Предполагает: все из-за того, что 90% его тела покрыто рисунками. Поэтому женщины знакомятся с ним сугубо из любопытства, а вот длительных отношений не хотят.
Читайте также
И несмотря на активную социальную жизнь и постоянное внимание, последний роман у любителя татуировок был два года назад.
Свой первый рисунок на теле Вилан сделал в 16 лет. И с тех пор не останавливается. А три года назад даже установил мировой рекорд, когда его тело одновременно разрисовывали 36 мастеров.
Ранее "Сегодня" писали о том, как у девушки из-за татуировки образовались жуткие шрамы. После посещения тату-салона 20-летняя британка заразилась опасной инфекцией.
Также мы рассказывали, как беременная колумбийка из-за татуировки потеряла ребенка и перестала ходить. Луиза Фернанда решилась рассказать журналистам о своих проблемах, чтобы предупредить ровесников об опасности татуировок. Врачи полагают, что она никогда не сможет стать на ноги, так как инфекция проникла в ее спинной мозг.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Король тату не может найти невесту". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поклонница Олега Винника сделала тату с названием его знаменитого хита
Девушка знает все композиции певца наизусть
Перчатки под ангелом: одноклубник Зинченко шокировал фотографией своей спины
Автор самого дальнего удара в футболе Эдерсон обзавелся нательным орлом