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Король тату не может найти невесту

3 июля, 15:11

Девушки знакомятся с британцем только из интереса к его татуировкам


Один из самых известных британцев, 39 летний Мэтью Вилан, которого англичане называют королем боди-арта, жалуется, что не может найти себе невесту. Предполагает: все из-за того, что 90% его тела покрыто рисунками. Поэтому женщины знакомятся с ним сугубо из любопытства, а вот длительных отношений не хотят.

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И несмотря на активную социальную жизнь и постоянное внимание, последний роман у любителя татуировок был два года назад.

Свой первый рисунок на теле Вилан сделал в 16 лет. И с тех пор не останавливается. А три года назад даже установил мировой рекорд, когда его тело одновременно разрисовывали 36 мастеров.

Ранее "Сегодня" писали о том, как у девушки из-за татуировки образовались жуткие шрамы. После посещения тату-салона 20-летняя британка заразилась опасной инфекцией. 

Также мы рассказывали, как беременная колумбийка из-за татуировки потеряла ребенка и перестала ходитьЛуиза Фернанда решилась рассказать журналистам о своих проблемах, чтобы предупредить ровесников об опасности татуировок. Врачи полагают, что она никогда не сможет стать на ноги, так как инфекция проникла в ее спинной мозг.

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Тег Великобритания, татуировка, боди-арт, татуаж, Тату

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