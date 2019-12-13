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Королева Елизавета II назначила будущего премьера Британии

13 декабря, 15:02

Монарх разрешила Борису Джонсону сформировать новое правительство

Видео: Reuters

Лидер победившей на прошедших парламентских выборах Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон получил от королевы Елизаветы II разрешение сформировать новое правительство.

Формальная церемония, которую проходят будущие премьеры, по традиции состоялась утром 13 декабря в Букингемском дворце.

Встреча длилась немного дольше обычного – около 30 минут. Потом Джонсон вернулся в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит.

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Позже в этот день Борис Джонсон планирует выступить с официальным заявлением и расскажет об итогах беседы с Елизаветой II.

Напомним, что на минувших выборах консерваторы завоевали большинство мест в Палате общин – 364 из 650. Оппозиционерам-лейбористам досталось 203 мест.

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Ожидается, что это поможет Джонсону беспрепятственно завершить процесс вывода Великобритании из Евросоюза.

Еще 48 мест в Палате общин завоевали члены Шотландской национальной партии, а либерал-демократы – 11.

Напомним, что законопроект о проведении досрочных парламентских выборов нижняя палата британского парламента приняла 30 октября. Такое решение было принято для окончательного Brexit. Данные выборы стали первыми с 1923 года, которые прошли в декабре.

Ранее новости "Сегодня" разбирались в причинах и следствиях парламентских выборов в Соединенном Королевстве. Подробнее об этом читайте в материале "Выборы "Брексита": удастся ли Борису Джонсону остаться премьером и вывести страну из ЕС" на нашем сайте.

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выборы Великобритания Борис Джонсон Букингемский дворец королева Елизавета II

Источник: Сегодня

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