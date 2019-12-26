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Королева Елизавета II подвела итоги 2019 год

26 декабря, 01:31

Елизавета II была поражена тем, как молодежь отчаянно защищает окружающую среду и климата

Фото: Steve Parsons/Pool via REUTERS

Фото: Steve Parsons/Pool via REUTERS

Британская королева Елизавета II записала ежегодное рождественское послание, в котором поразмышляла о неспокойном 2019 годе.

Свою речь 93-летний монарх начала с мысли, что "те, кто раньше были заклятыми врагами, в этом году собрались в дружеских поминовениях". Об этом сообщает CNN.

"Такое примирение редко происходит в одночасье", — добавила королева, не пояснив, что она имела в виду.

Елизавета II была поражена тем, как молодежь отчаянно защищает окружающую среду и климата. Также королева призналась, что 2019 год принес им с супругом Филиппом радость из-за появления восьмого правнука.

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"В основе рождественской истории лежит рождение ребенка", — заметила она.

Сидя за письменным столом в синем кашемировом платье, королева признала, что 2019 год был трудным годом, а путь не всегда был гладким.

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"Временами этот год ощущался довольно ухабистым, но маленькие шаги могут привести к значительным переменам", — подчеркнула Елизавета II.

Королева не уточнила, имела ли она в виду политическую суматоху из-за выхода Британии из ЕС или события, произошедшие в ее семье.

Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета вторая поразила публику необычным ярким нарядом. Она приехала на торжественный прием в Лондоне в платье с цветочным принтом и складками на подоле.

Также мы писали о том, что Елизавета II самостоятельно водит Jaguar. Фотографы поймали ее за рулем автомобиля, когда она возвращалась из церкви. Отмечается, что 91-летняя королева ехала домой в Виндзорский замок после службы в Королевской капелле Всех Святых в Виндзорском парке.

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