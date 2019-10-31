Королева Великобритании подписала закон о проведении 12 декабря досрочных выборов

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Билль о проведении 12 декабря досрочных выборов в Соединенном Королевстве обрел законную силу. Это произошло в четверг после того, как его подписала королева Великобритании Елизавета II.

Ранее на этой неделе законопроект, внесенный правительством, получил одобрение обеих палат парламента. Теперь Палата общин, нижняя палата законодательного органа, должна быть распущена 6 ноября для того, чтобы политические партии успели провести избирательные кампании, на что отводится 25 дней.

Путем досрочных выборов премьер-министр Борис Джонсон попытается вывести из тупика процесс согласования парламентом сделки с ЕС об условиях Brexit. Правящая Консервативная партия потеряла большинство в Палате общин, без которого она не может провести сделку с ЕС, согласованную 17 октября.

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Сводный опрос общественного мнения, подготовленный газетой Financial Times на основании всех социологических исследований последнего времени, показывает лидерство правящей партии. Консерваторы прочно удерживают первое место с 35% голосов избирателей. Лейбористская партия идет на второй строчке с 25% голосов, у Либерально-демократической партии Великобритании – 18%, у новой партии Brexit, которая сейчас не представлена в парламенте, – 11%.

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Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit – до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку. Джонсон согласился на это предложение.

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