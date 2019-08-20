Королевская семья Дании не отвергает идею продать Гренландию Трампу

Датские политики в основном отреагировали на идею покупки президентом Трампом Гренландии или с улыбкой, или весьма негативно

/ Фото: AFP

Члены датской королевской семьи не отвергают идею президента Дональда Трампа относительно покупки Гренландии, заявив, что жители острова могут сами решить его судьбу.

Об этом сообщает Newsweek.

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"Предложение относительно покупки является комплиментом для волшебной Гренландии, поскольку предложения получают только желаемые районы. Жители Гренландии должны и могут решить свою собственную судьбу", – сказала Принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена брата королевы Маргрете II принца Вальдемара. Ее сын, принц Марио Макс Шаумбург-Липпе, добавил: "Я люблю Гренландию и хочу, чтобы ее жители были счастливы. Любое решение, которое они примут, мы должны поддержать".

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило о заинтересованности Трампа в покупке Гренландии Соединенными Штатами. В начале прошлого века США уже приобрели другую датскую колонию, которая ныне именуется Американскими Виргинскими островами.

В ответ на это некоторые датские политики назвали подобную информацию всего лишь неудачной шуткой, выразив уверенность, что правительство подобного не допустит.

А вот официальный Копенгаген действительно заверил Вашингтон в том, что не станет продавать США самый крупный остров на планете.

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