Королевская семья продаст рисунки Рубенса на Sotheby’s, жители протестуют

Ожидается, что 30 января на торгах в Нью-Йорке набросок уйдет с молотка за $2,5–3,5 мл

Фото из открытых источников.

Королевская семья продаст рисунки Рубенса на Sotheby’s, жители протестуют //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7cd/6b5/5c47cd6b59d9f.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7cd/6b5/5c47cd6b59d9f.jpg 2019-01-23T06:23:00+02:00 Евросоюз Ожидается, что 30 января на торгах в Нью-Йорке набросок уйдет с молотка за $2,5–3,5 мл

В Нидерландах протестуют против продажи королевской семьей рисунка Рубенса на Sotheby’s. Набросок Рубенса с изображением молодого человека с поднятыми руками планируется продать на аукционе Sotheby’s вместе с еще 12 рисунками старых мастеров, а также с фарфором, посудой и серебром из коллекции нидерландского короля Виллема II (1792–1849). Ожидается, что 30 января на торгах в Нью-Йорке набросок уйдет с молотка за $2,5–3,5 млн.

Член либеральной партии "Демократы 66" (D66) Салима Белхай призвала премьер-министра Марка Рютте обратиться к королевской семье с просьбой об отсрочке аукциона, мотивировав это тем, что произведения следует сначала предложить нидерландским музеям. Однако, как рассказала Белхай The Art Newspaper, Рютте ответил, что "это личное дело королевской семьи".

Теперь партия D66 собирается обратиться к королевской семье напрямую. "Прежде чем выставлять произведения на заграничный аукцион, они могли бы выяснить, не заинтересованы ли в их покупке нидерландские музеи. Тогда нидерландская публика могла бы продолжить наслаждаться этими рисунками. Если работы покинут страну, мы больше никогда не увидим их", — говорит Белхай.

Сами нидерландские музеи, намеревающиеся списать из своей коллекции произведения старых мастеров, перед обращением в аукционные дома обязаны убедиться, что в работах не заинтересованы другие институции страны, однако это правило не распространяется на частных коллекционеров, в том числе на королевскую семью.

Директор Музея Бойманса — ван Бенингена Шарел Экс также призвал королевскую семью отозвать произведения с торгов и дать таким музеям, как его, шанс выкупить их. Роттердамский музей, который сейчас работает над своим расширением, обладает самой большой в Нидерландах коллекцией произведений Питера Пауля Рубенса.

"Они ни с кем не посоветовались, прежде чем принять это решение. Такое поведение не достойно королевских особ, — заявил Экс нидерландской газете AD. — Если владелец выставляет работу на аукцион, значит, его интересует исключительно продажа по как можно более высокой цене… Если бы мы смогли приобрести этот рисунок, он стал бы самой важной работой Рубенса в нашей коллекции".

Позднее представительница Музея Бойманса — ван Бенингена сообщила, что королевская семья не ответила на просьбу Экса снять произведения с торгов.

В каталоге Sotheby’s говорится, что король Виллем II приобрел набросок молодого человека у сэра Томаса Лоуренса в 1830-е годы, "чтобы поместить его в одном ряду с шедеврами Рафаэля, Микеланджело, Леонардо и Рембрандта". С тех пор рисунок оставался в королевской коллекции. Он входит в число немногих дошедших до нас набросков, сделанных Рубенсом для изображения главных персонажей алтарной картины "Воздвижение Креста", написанной для антверпенской церкви Святой Вальбурги в конце 1608 года, вскоре после возвращения художника из Италии. Сейчас полотно находится в соборе Антверпенской Богоматери.

Ранее мы писали, что Дэвид Хокни стал самым дорогим из ныне живущих художников благодаря продаже картины "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" на аукционе Christie's. Полотно ушло с молотка за рекордные 90,3 миллиона долларов.

Кроме того, на аукционе Sotheby's за 4,3 млн долларов продали картину бельгийского художника. На полотне изображены пять разноцветных деревьев на фоне грозового неба и пустыни.

Также сообщалось, что "голую" картину известного итальянца продадут на аукционе за рекордную сумму. Художник прославился работами в жанре "ню".

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