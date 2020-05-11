Коронакризис в Германии привел к массовым увольнениям

В Германии на фоне эпидемии коронавируса начались массовые сокращения в большинстве отраслей экономики.
Соответствующие данные содержатся в результатах опроса института Ifo, сообщает Deutsche Welle.
Так, в апреле провести сокращения решили 58% ресторанов, 50% гостиниц, 43% туристических агентств и 39% автомобильных компаний.
Увольнения прошли также и в других отраслях немецкой экономики, а одним из немногих исключений на этом фоне стали фармацевтические компании, где штат вообще не сокращали.
Немного работников уволили также предприятия химической промышленности (5%), строительства (3%) и жилищно-коммунального хозяйства (2%).
Больше всего увольнений произошло в Баден-Вюртемберге (22%) и Баварии (20%), а меньше всего – в Сааре и Рейнланд-Пфальце (по 11%).
"Отныне кризис влияет на немецкий рынок труда", – резюмировал представитель института Клаус Вольрабе.
Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что пандемия COVID-19 стала самым серьезным вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики.
Ранее новости "Сегодня" писали, как Германия справляется с экономическими последствиями коронавируса.
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