Коронавирус атакует молодежь: в Италии закрывают дискотеки

В стране с 17 августа снова усиливают карантин

Правительство Италии приняло решение с понедельника, 17 августа, закрыть все дискотеки в стране из-за растущего числа заражений коронавирусом COVID-19 среди молодежи. Об этом сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, передает DW.

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Министр пояснил, что эта ограничительная мера останется в силе как минимум до 7 сентября и будет распространяться, в том числе, на пляжные дискотеки на открытом воздухе и другие танцевальные площадки.

Кроме того, Италия снова вводит обязательным ношение масок с 18:00 до 6:00 в местах, где часто собирается молодежь, и перед кафе и ресторанами, если там образуется скопление людей.

В то же время ранее мы сообщали, что Украина и Италия еще в конце июля полностью сняли ограничения на полеты между странами.

А в начале августа стало известно, что в Италии, которая считается одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира и где количество погибших от COVID-19 превысило 31 тысячу человек, в действительности заразиться могло значительно больше людей, чем утверждают власти.

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