Коронавирус добрался еще до трех стран: подробности

В Эстонии, Дании и Пакистане пока зафиксированы единичные случаи заражения

Коронавирус продолжает распространяться по миру. Так, первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об это сообщает телеканал "TV-2".

Речь идет о сотруднике телеканала Якобе Таге Рамлинге, который на прошлой неделе вместе со своей семьей отдыхал на горнолыжном курорте на севере Италии. Он вернулся домой в понедельник, 24 февраля, симптомы появились утром в среду, в ночь на четверг было подтверждено заражение новым коронавирусом. Мужчина находится на домашнем карантине. У его жены и сына отрицательный результат теста.

Также первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в Эстонии. Об этом сообщил министр социальных дел страны Танель Кийк.

"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный, – заявил он. - Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст департамент здравоохранения".

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Более детально о распространения коронавируса в мире читайте в спецтеме "Сегодня".

Первых два случая заболевания новым коронавирусом также подтвердили в Пакистане.

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"Я подтверждаю два первых случая коронавируса в Пакистане. В обоих случаях люди лечатся в соответствии с клиническими протоколами и оба являются стабильными. Не нужно паниковать, все под контролем", – сообщил министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза.

По данным местного издания Dunya News, 22-летний Яхья приехал в пакистанский город Карачи из Ирана. Пациента и его семью немедленно поместили в карантин в больнице.

"Пакистан временно закрыл свою границу с Ираном, чтобы попытаться предотвратить распространение вируса", – отмечает издание.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. В настоящий момент число стран, в которых зафиксирован коронавирус приближается к отметке 50. Еврокомиссия заявила, что страны Евросоюза должны готовиться к обширному распространению коронавируса.

В Украине пока нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Министерство здравоохранения страны обнародовало видеоматериалы, в которых разъясняется, что такое коронавирус и как от него защититься.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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