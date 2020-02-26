Коронавирус движется на север: пневмонию зафиксировали на Скандинавском полуострове

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован Норвегии. Об этом заявил местный Институт нацздоровья.

Заболевший ранее побывал с поездкой в Китае. Он сдал анализы после возвращения из Китая, где побывал в эпицентре эпидемии коронавируса.

Сообщается, что в нынешнее время этот человек находится на домашнем карантине. Он уже выздоровел и явных симптомов заражения коронавирусом у него больше нет.

Реклама

Ранее 100 человек в Норвегии уже проверяли на коронавирус, но тогда все результаты анализов были отрицательными.

В тренде Личности свидетелей в деле о сбитом МН17 сохранят в тайне из-за рисков

Напомним, что ранее в Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Вирус был выявлен у гражданина Грузии, который накануне прибыл через Азербайджан из Ирана.

Такжезаразился опасной инфекцией и заместитель министра здравоохранения Ирана Ираджа Хариричи.

Ранее коронавирус снова добрался в новую страну – результат нового анализа у пациента в Бразилии также оказался положительным. Зараженный пациент — 61-летний мужчина, который недавно вернувшийся из Ломбардии, что в Италии, с легкими симптомами, характерными для нового коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама