Коронавирус наступает: в Совете ЕС для сотрудников ввели жесткие меры

Размер делегаций, участвующих в заседаниях совета, будет ограничен

Из-за стремительного распространения нового коронавируса Совет ЕС ужесточил для своих сотрудников превентивные меры.

"Количество заседаний совета, его подготовительных органов и рабочих групп будет сокращено. Решения о том, какие заседания проводить, будут приниматься председательством на регулярной основе", – говорится в коммюнике.

Кроме того, будет ограничен размер делегаций, которые будут участвовать в заседаниях.

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"Сотрудникам Генерального секретариата совета рекомендуется ограничивать, насколько это возможно, внутренние совещания и продолжать неукоснительно соблюдать рекомендуемые гигиенические меры", – отметили в документе.

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Эти меры вступили в силу с сегодняшнего дня, 9 марта.

Ранее мы писали, что в ближайшие недели в странах Европейского Союза ожидается всплеск числа случаев заражения новым коронавирусом.

Отметим, что число стран, где подтвердили первые случаи коронавирусной инфекции COVID-19, пополнила Албания. Тут коронавирус обнаружили у 54-летнего отца и его 28-летнего сына, которые недавно вернулись из поездки в Италию.

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