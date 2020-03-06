Коронавирус обнаружили еще в двух странах Европы

О первых заразившихся в своих странах сообщили власти Сербии и Словакии

Вслед за Словакией коронавирусная эпидемия распространилась еще на две восточноевропейские страны.

Как сообщил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, 6 марта подтвердился первый случай заражения в его стране.

Словацкий премьер отметил, что 52-летнего пациента госпитализировали в одну из больниц Братиславы. Его болезнь протекает в легкой форме.

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При этом сам мужчина в последнее время не выезжал за границу, однако его сын недавно вернулся из Италии, из которой многие туристы привезли домой коронавирусные "сувениры". Впрочем, симптомы болезни у сына заболевшего не проявляются.

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Кроме того, в этот же день о первой инфицированном в своей стране сообщил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар. Глава сербского Минздрава отметил, что заразившийся 43-летний мужчина до этого вернулся из Венгрии. Сам пациент чувствует себя хорошо.

Напомним, что основным источником распространения инфекции в Европе остается Италия. Именно там вирусом заразился 40-летний житель Черновцов, который стал первым инфицированным человеком на территории Украины.

Больше о распространении инфекции и реакции украинцев на это читайте в материале "Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн" на сайте "Сегодня"

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