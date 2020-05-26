Коронавирус обрушил рейтинг Макрона: большинство французов против

Хорошим главой своего государства Эммануэля Макрона считает лишь треть его сограждан

Из-за вызванного эпидемией коронавируса здравоохранительного кризиса во Франции ее президент Эммануэль Макрон резко потерял популярность.

Согласно результатам социологического исследования, которые 26 мая опубликовали в газете Le Figaro, после подъема в начале кризиса рейтинг Макрона снизился на 7%.

На сегодняшний день "хорошим президентом" Макрона считают 35% французов – почти столько же, сколько до эпидемии и объявления карантина в конце февраля (33%).

Реклама

При этом почти две трети опрошенных граждан 65,7% негативно относятся к политике главы государства.

В то же время, показатели премьер-министра Эдуарда Филиппа, который, как отметили журналисты, "находится на передовой кризиса в здравоохранении", демонстрируют более стабильное к нему отношение: 46% – "за" и 53% – "против".

В тренде В Минобороны Ирана назвали виновного в катастрофе украинского самолета в Тегеране

Онлайн-опрос проводился Французским институтом независимых исследований Odoxa 19 и 20 мая среди 1 004 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет от 1,4 до 3,1.

Стоит отметить, что Франция оказалась одной из самых пораженных эпидемией COVID-19 стран мира – согласно официальным данным, на 26 мая здесь заразились больше 183 тысячи человек, из которых 28,4 тысячи умерли.

Реклама

В связи с замедлением распространения болезни страна начала понемногу выходить из карантина, но в нескольких городах пришлось закрыть открывшиеся, было, пляжи и школы из возобновившихся вспышек заражения.

В мае французский парламент окончательно утвердил законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама