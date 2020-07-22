Українська
$ 27,6
31,59
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Коронавирус оставил лауреатов Нобелевской премии без застолья

22 июля, 05:33

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Из-за пандемии Фонд Нобеля впервые более чем за 50 лет отменил традиционный банкет

Из-за эпидемии коронавируса, с которой все еще продолжает бороться мир, церемония вручения самой престижной научной награды в мире – Нобелевской премии – в этом году пройдет в новом формате.

Реклама

Об этом 21 июля сообщило издание Dagens Nyheter, ссылаясь на пресс-релиз Фонда Нобеля.

"В этом году нобелевская неделя будет использовать новые форматы из-за неопределенности в вопросах о том, сможет ли большое количество людей собраться в одном месте и смогут ли лауреаты из других стран приехать в Швецию и Норвегию", – заявили в Фонде Нобеля.

Нобелевский комитет изучает вариант, при котором ни один из лауреатов даже сможет не присутствовать на вручении лично.

В тренде
Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину России

Кроме того, в этом году было решено отменить традиционный банкет, который проходит в ратуше Стокгольма, посчитав "неразумным" скопление более тысячи человек на ограниченном пространстве в закрытом помещении.

Реклама

В последний раз банкет отменялся более полувека назад – в 1956 году, в знак протеста против вторжения советских войск в Венгрию. Также торжественная часть не проводилась во время Первой и Второй мировых войн.

А как проходила нобелевская церемония в прошлом году, вы можете узнать на нашем сайте и в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Швеция нобелевские лауреаты коронавирус Нобелевская премия COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину России
Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину РоссииЕвросоюз
Зеленский поздравил Макрона с праздником и напомнил о
Зеленский поздравил Макрона с праздником и напомнил о "нормандском формате"Политика
"Считайте меня сумасшедшим": Макрон стучал кулаками на переговорах ЕСЕвросоюз
В Евросоюзе отреагировали на убийство медика ВСУ на Донбассе
В Евросоюзе отреагировали на убийство медика ВСУ на ДонбассеПолитика
Отпуск за границей в карантин: как украинцам отдохнуть в Хорватии и Албании
Отпуск за границей в карантин: как украинцам отдохнуть в Хорватии и АлбанииУкраина
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировалиРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять