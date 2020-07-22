Коронавирус оставил лауреатов Нобелевской премии без застолья

Из-за пандемии Фонд Нобеля впервые более чем за 50 лет отменил традиционный банкет

Из-за эпидемии коронавируса, с которой все еще продолжает бороться мир, церемония вручения самой престижной научной награды в мире – Нобелевской премии – в этом году пройдет в новом формате.

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Об этом 21 июля сообщило издание Dagens Nyheter, ссылаясь на пресс-релиз Фонда Нобеля.

"В этом году нобелевская неделя будет использовать новые форматы из-за неопределенности в вопросах о том, сможет ли большое количество людей собраться в одном месте и смогут ли лауреаты из других стран приехать в Швецию и Норвегию", – заявили в Фонде Нобеля.

Нобелевский комитет изучает вариант, при котором ни один из лауреатов даже сможет не присутствовать на вручении лично.

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Кроме того, в этом году было решено отменить традиционный банкет, который проходит в ратуше Стокгольма, посчитав "неразумным" скопление более тысячи человек на ограниченном пространстве в закрытом помещении.

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В последний раз банкет отменялся более полувека назад – в 1956 году, в знак протеста против вторжения советских войск в Венгрию. Также торжественная часть не проводилась во время Первой и Второй мировых войн.

А как проходила нобелевская церемония в прошлом году, вы можете узнать на нашем сайте и в видеосюжете:

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