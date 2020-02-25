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Коронавирус все ближе к Украине: еще одна страна подтвердила первый случай заражения

25 февраля, 23:35

В Румынии у мужчины обнаружили коронавирус спустя три недели после возвращения из Италии

Во вторник, 25 февраля, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии.

Инфицированный, который на данный момент помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста, вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии, где ситуация с коронавирусом остается одной из самых сложных в Европе.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что в Италии живет и работает около 1,3 миллиона румын.

Ранее также стало известно о первых случаях заражения в Хорватии и Австрии, которые стали 35 и 36 странами, где подтвердили позитивные анализы на COVID-19.

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А тем временем на границе Украины с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей ввели дополнительные меры контроля. Теперь водителям и пассажирам измеряют температуру.

Больше о масштабах распространения коронавируса и состоянии зараженных украинцев читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия Румыния заражение коронавирус

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