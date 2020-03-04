Коронавирус попал еще в одну европейскую страну

В Лихтенштейне подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 – инфекцию обнаружили у молодого человека, который общался с пациентом, заболевшим в Швейцарии.

Ссылаясь на местное Министерство здравоохранения, издание Vaterland сообщает, что в связи с этим он попал в зону риска и был помещен в инфекционную больницу на обсервацию. Читайте также: Как не заразиться коронавирусом: полезные советы эпидемиолога

После того, как у него подтвердилось наличие инфекции, его анализы отправили в другую лабораторию – результаты тестов будут получены через четыре дня.

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Сейчас лихтенштейнец находится в изоляции в государственной больнице, болезнь у него протекает в легкой форме.

Все лица, с которыми он вступал в контакт в последние несколько дней, были определены и помещены на домашний карантин.

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Дополнительной информации о заразившемся в Лихтенштейне не приводится.

Отмечается, что всего в Лихтенштейне зафиксировали 14 случаев с подозрением на коронавирус, из них 13 дали отрицательный результата анализов.

Напомним, что накануне коронавирус обнаружили и в Украине – житель Черновцов подхватил инфекцию во время поездки в Италию с супругой. У его жены пока что симптомы болезни не наблюдаются.

Более подробно об этом в материале "Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн" на сайте "Сегодня".

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