Коронавирус проник в водопроводную систему Парижа

Во Франции, которая недавно продлила карантин, коронавирус был обнаружен в водопроводной системе столицы – Париже. Об этом сообщает радиостанция RFI. При этом уточняется, что речь идет не о питьевой воде – вирус нашли в трубах, которые используются для подачи воды, в частности, для мытья улиц.

"Риск для питьевой воды полностью отсутствует", – отметили в мэрии города.

Власти Парижа объяснили, что техническая вода в городе протекает по отдельной системе труб, никак не связанных с кранами в жилых домах. Такую воду используют в фонтанах, а также для полива парков и очистки улиц.

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Коронавирус в воде выявили во время плановых тестов в четырех из 27 проб. Его количество муниципальные службы назвали "ничтожным", однако прекратили использование воды. Как именно коронавирус попал в техническую воду, неизвестно.

Напомним, во Франции скончались почти 20 тысяч зараженных коронавирусом. При этом с начала эпидемии выписались 36 578 выздоровевших. В связи с быстрым распространением вируса в стране введен режим самоизоляции, который не снимут раньше середины мая.

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