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Коронавирус просочился в Ватикан: что с Папой Римским

6 марта, 12:57

Станислав Кожемякин

Святой престол подтвердил первый случай заражения COVID-19

Вскоре после развенчания слухов о том, что 83-летний Папа Римский Франциск заразился коронавирусом, в Ватикане официально подтвердили первый случай инфицирования COVID-19.

Об этом, как сообщает La Pepubblica, 6 марта заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Он не уточнил, кто именно заразился, но отметил, что пациента поместили в карантин, а итальянские власти уведомили о произошедшем.

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Ранее этим же утром санитарно-гигиеническая дирекция Ватикана временно приостановила предоставление всех амбулаторных услуг, чтобы обеззаразить помещение после того, как у одного из пациентов обнаружили положительную реакцию на вирус.

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Впрочем, проникновение эпидемии на Ватиканский холм было лишь вопросом времени, так как по темпам распространения коронавируса Италия уже обогнала два главных очага инфекции – Китай и Южную Корею. Там только за сутки обнаружили 769 новых заболевших. Всего на Апеннинах насчитывается 3 858 инфицированных.

Напомним, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной эпидемии, в Италии приостанавили все массовые мероприятия, ввели карантин в ряде городов и закрыли все учебные заведения.

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Ватикан Папа Римский эпидемия коронавирус Папа Римский Франциск

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