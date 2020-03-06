Коронавирус просочился в Ватикан: что с Папой Римским

Вскоре после развенчания слухов о том, что 83-летний Папа Римский Франциск заразился коронавирусом, в Ватикане официально подтвердили первый случай инфицирования COVID-19.

Об этом, как сообщает La Pepubblica, 6 марта заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Он не уточнил, кто именно заразился, но отметил, что пациента поместили в карантин, а итальянские власти уведомили о произошедшем.

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Ранее этим же утром санитарно-гигиеническая дирекция Ватикана временно приостановила предоставление всех амбулаторных услуг, чтобы обеззаразить помещение после того, как у одного из пациентов обнаружили положительную реакцию на вирус.

Впрочем, проникновение эпидемии на Ватиканский холм было лишь вопросом времени, так как по темпам распространения коронавируса Италия уже обогнала два главных очага инфекции – Китай и Южную Корею. Там только за сутки обнаружили 769 новых заболевших. Всего на Апеннинах насчитывается 3 858 инфицированных.

Напомним, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной эпидемии, в Италии приостанавили все массовые мероприятия, ввели карантин в ряде городов и закрыли все учебные заведения.

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