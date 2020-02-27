Коронавирус шагает по Соединенному Королевству: в Ирландии зафиксировали первый случай

В Великобритании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом в Северной Ирландии. Об этом сообщил в эфире телеканала Sky News главный санитарный врач этой территории Соединенного Королевства Майкл Майкбрайд.
Заболевший человек прилетел из Северной Италии через Дублин в Белфаст, где заболевание было диагностировано. Других подробностей об инфицированном, откуда он прибыл и куда госпитализирован, не сообщается.
Главный санитарный врач Англии Крис Уитти сообщил о том, что еще у двоих пациентов анализы дали положительный результат на наличие нового коронавируса. Таким образом, общее число случаев заражения в Соединенном Королевстве с учетом последней информации из Северной Ирландии, возросло до шестнадцати.
Напомним, что ранее во время отдыха на горнолыжном курорте во Франции у пятерых граждан Британии были обнаружены симптомы заражения коронавирусом.
Также в Нидерландах зафиксировалипервый в стране случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.
По данным организации, речь идет о мужчине из города Тилбурга, который недавно посещал итальянскую область Ломбардия.
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