Коронавирус убил во Франции необычного пациента: что с ним не так

Многие специалисты неоднократно называли главной группой риска пожилое поколение и людей с хроническими заболеваниями, но во Франции от COVID-19 умерла 16-летняя парижанка без каких-либо патологий.

По данным RFi, школьница Жюли скончалась в одной из парижских больниц в ночь на 25 марта после того, как на прошлой неделе у нее появился небольшой кашель. Девушка лечилась сиропом, травами и ингаляциями, но 21 марта у нее затруднилось дыхание.

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Спустя пару дней одышка перешла в приступы кашля, и родители отвели Жюли к терапевту. который диагностировал у нее"значительную дыхательную недостаточность" и вызвал скорую помощь прямо в кабинет.

Юную француженку доставили в ближайшую больницу, где в результате теста у нее обнаружили коронавирус, и той же ночью ее перевели в детскую больницу, где сделали еще два теста (оба – негативные).

На следующий день ее положили в реанимацию, но ночью она скончалась.

Напомним, ранее президент страны Эммануэль Макрон объявил военную операцию, в ходе которой солдаты учились выполнять санитарные и логистические задачи в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Также "Сегодня" сообщали, что французские медики заявили о первом успешном испытании лекарств от коронавируса нового типа. Для лечения инфицированных пациентов врачи применяют комбинацию двух уже существующих препаратов.

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