Коронавирус в Британии: число погибших перевалило за тысячу

Больше всего смертей было зафиксировано на территории Англии

В Великобритании за минувшие сутки умерло 260 человек, у которых диагностировали коронавирус. Общее число жертв составило 1019 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, отметив, что подавляющее большинство летальных исходов зафиксировали в Англии.

Между тем, на данный момент в Британии подтверждено 17089 случаев заражения коронавирусом.

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По состоянию на утро 28 марта в стране протестировали на вирус более 120 000 человек.

Ранее мы сообщали, что в Бирмингеме в аэропорту оборудовали морг, причем число "мест" в нем планируют довести до 12 тысяч.

24 марта премьер-министр страны Борис Джонсон распорядился ввести в стране карантин минимум на три недели:

Несмотря на это, в Лондоне метро британской столицы в час пик было переполнено людьми. Ситуацию пытался решить транспортный профсоюз, который призвал сотрудников полиции вмешаться в происходящее и предотвратить давку на крупных станциях.

Среди заболевших оказались глава правительства и министр здравоохранения Британии:

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