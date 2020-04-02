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Коронавирус: в Британии врачам дали право решать, кого спасать

2 апреля, 13:59

Станислав Кожемякин

Медики сами будут определять, кому достанутся аппараты ИВЛ, а кому нет

В Великобритании, где накануне установили рекорд смертности от коронавируса, врачам разрешили самостоятельно принимать решение о том, кого стоит лечить от этой инфекции, а кого нет.

Об этом, как сообщил 2 апреля канал Sky News, говорится в рекомендациях Британской медицинской ассоциации.

В частности, доктора сами будут решать, кому будут выделять аппараты искусственной вентиляции легких, количество которых значительно уступает количеству больных с COVID-19.

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Как говорится в рекомендациях, врачам придется отказывать некоторым пациентам в интенсивной терапии, которую те получили бы при других обстоятельствах. Следует отметить, что в числе заразившихся оказался и премьер-министр Борис Джонсон.

"Медицинские работники могут быть вынуждены отказаться от лечения некоторых пациентов, чтобы обеспечить лечение других пациентов с более высокой вероятностью выживания. Это может включать в себя отказ от лечения у человека, состояние которого стабильно или даже улучшается, но который имеет худший прогноз, чем у другого пациента, которому требуется тот же ресурс", – сказано в рекомендациях.

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Как отмечается, во время пика пандемии право человека на лечение будет оцениваться на основе "способности быстро получать пользу от него".

На данный момент в Соединенном Королевстве насчитывается более 29,4 тысяч случаев инфицирования, из которых 5,1 тыс оказались летальными.

На этом фоне Лондонский выставочный центр ExCel переоборудовали под крупный госпиталь, в котором могут провести карантин не менее 4 тыс. пациентов с COVID-19.

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Великобритания коронавирус COVID-19 ИВЛ

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