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Коронавирус в ЕС: Брюссель предупредил европейцев о новой опасности

21 марта, 01:24

Денис Беспалов

ЕК призвала население к бдительности, а торговые Интернет-платформы к принятию активных мер против мошенников

Евросоюз предупредил потребителей и Интернет-платформы о мощном всплеске мошенничеств с продажами лекарств и медицинских средств на пике спроса вокруг коронавируса. Об этом говорится в распространенном документе Еврокомиссии.

В нем ЕК призвала население к бдительности, а торговые Интернет-платформы к принятию активных мер против мошенников.

"По мере распространения вируса недобросовестные коммерсанты рекламируют и продают продукцию, такую как медицинские маски, моющие гели для рук, лекарства, которые якобы способны остановить или даже излечить инфекцию", - отмечается в документе.

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Еврокомиссия подчеркнула, что ставит своей задачей обратиться к операторам онлайновых платформ, чтобы "лучше идентифицировать нелегальные практики, ликвидировать их и предотвратить появление аналогичных случаев".

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Для потребителей Еврокомиссия опубликовала памятку с набором тезисов из рекламных сообщений, увидев которые она рекомендует насторожиться и с большой осторожностью относиться к этим предложениям, среди которых утверждения, что продукт "способен предотвратить или излечить коронавирусную инфекцию", заявления, отсылки в характеристиках продукта к "авторитетному мнению экспертов и ученых, без ссылок на официальные государственные документы", утверждения об ограниченности запаса и прекращении продажи в ближайшее время, а также в случае явно завышенных цен на продукт, по сравнению со среднерыночным.

В тот же день Еврокомиссия распространила другой документ, согласно которому, несмотря на двукратный рост производства медицинских масок в ЕС, сообщество продолжает испытывать дефицит. В результате ЕК ввела жесткие ограничительные нормы по экспорту масок, аппаратов искусственной вентиляции легких и других видов медицинских средств и медикаментов за пределы сообщества, фактически запретила их продажу на свободном рынке, дав указание перенаправить все средства в больницы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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мошенники Еврокомиссия коронавирус

Источник: ТАСС

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