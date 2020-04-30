Коронавирус в Европе: Бельгия готовится к выходу из режима изоляции, во Франции – меньше госпитализированных

Европейские страны, которые затронула пандемия коронавируса COVID-19, готовятся к сокращению ограничительных мер и возвращению к привычному ритму жизни.

Так, первая фаза выхода Бельгии из режима изоляции начнется 4 мая, как это предусмотрено объявленным в конце прошлой недели планом.

Об этом заявила в среду премьер-министр страны Софи Вильмес в коммюнике по итогам совещания федерального правительства, руководителей регионов и специальной экспертной группы, созданной для разработки плана постепенной отмены ограничений.

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В документе сообщается, что, по оценке экспертов, нынешнее развитие эпидемии COVID-19 позволяет, как и предусмотрено, приступить 4 мая к начальной фазе бельгийского плана выхода из режима изоляции.

При этом эксперты настаивали на том, чтобы как можно скорее были введены "необходимые защитные меры, (расширенное) тестирование и отслеживание (контактов зараженных)", которые должны сопровождать процесс постепенного выхода.

В четверг будет опубликован королевский указ по мерам, связанным с реализацией начальной фазы.

Напомним, что в минувшую пятницу Национальный совет безопасности Бельгии после почти восьми часов дискуссий согласовал план из трех фаз.

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Так, первая фаза разделена на два этапа – 4 и 11 мая. На первом этапе по-прежнему приветствуется дистанционная работа на предприятиях и в учреждениях, где это возможно. Где невозможно – предусмотрено постепенное возобновление работы при соблюдении правил эпидемиологической безопасности.

Второй этап предполагается начать 11 мая. Ожидается, что откроются все виды магазинов "без дискриминации по размеру площади или профилю торговли". Рестораны и кафе по-прежнему будут закрыты.

Между тем, во Франции за последние сутки скончались 427 человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составляет 24 тыс. 87.

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Об этом сообщила в среду вечером Генеральная дирекция Министерства здравоохранения страны.

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По его данным, статистика в очередной раз подтверждает тенденцию к снижению числа госпитализированных пациентов, в том числе в реанимационных палатах.

Так, в настоящее время в больницах Франции госпитализированы 26 тыс. 834 пациента, инфицированных COVID-19, 1 тыс. 70 из них поступили за последние сутки. Всего госпитализированных на 650 меньше, чем сообщалось накануне.

В отделениях интенсивной терапии находятся 4 тыс. 207 тяжелобольных, то есть на 180 меньше, чем день назад, при том, что за сутки в реанимационные палаты были помещены 110 новых пациентов.

С начала эпидемии в стране было госпитализировано 90 тыс. 753 пациента с диагнозом COVID-19, более 15,5 тыс. попали в реанимационные службы.

По данным Генеральной дирекции министерства здравоохранения, на четыре региона страны приходится в настоящее время 72% всех госпитализаций по коронавирусу во Франции. Это Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Овернь-Рона-Альпы и О-де-Франс.

Ранее стало известно о том, что правительство Испании разработало план возвращения страны к нормальной жизни после карантина из-за коронавируса, состоящий из четырех этапов, первый планируется начать реализовывать 4 мая.

Больше о том, как другие страны отменяют эпидемиологические меры, читайте в онлайн-хронике "Когда закончится карантин: Европа и США ослабляют ограничения" на нашем сайте.

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