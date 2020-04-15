Коронавирус в Европе: Брюссель установил новые правила сортировки мусора

В то время, как Всемирная организация здравоохранения заявила, что пик пандемии COVID-2019 пока не пройден, Еврокомиссия приняла директиву, согласно которой мусор, возникающий в ходе жизнедеятельности зараженных коронавирусом пациентов, следует складывать в отдельные мешки, которые обязательно должны быть завязаны, сообщает DW.

Использованную защитную одежду, маски и перчатки следует также выбрасывать в отдельный мусорный пакет. Если мусорные мешки плотно закрыты, их можно выбрасывать с обычным мусором.

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Еврокомиссия отмечает, что компании, занимающиеся вывозом и переработкой отходов, переживают в эпоху пандемии непростые времена: на недостаток персонала накладывается увеличение "медицинского" мусора. В то же время регулярный вывоз отходов чрезвычайно важен для борьбы с эпидемией – равно как и сортировка мусора.

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Отметим, некоторые европейские страны уже начали смягчать карантинные ограничения. Более детально читайте в материале "Франция продлила карантин, а Австрия – смягчила: как Европа борется с пандемией".

Согласно последним подсчетам Универститета Хопкинса, в мире подтверждено 1 982 552 случаев заражения COVID-19, умерли 126 761 человек.

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