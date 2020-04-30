Коронавирус в Европе: экологи рассказали, насколько очистился воздух

Меры против коронавируса привели к снижению примерно на 40% уровня загрязнения воздуха диоксидом азота

В Европе, которая выходит из карантина, удалось избежать порядка 11 тыс. смертей из-за загрязнения воздуха благодаря мерам по борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщил Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

"Меры против коронавируса привели к снижению примерно на 40% уровня загрязнения (воздуха) диоксидом азота и позволили на 10% снизить уровень загрязнения твердыми частицами в последние 30 дней, результатом чего стало то, что удалось избежать 11 тыс. смертей от загрязнения воздуха. Этот эффект был получен как следствие падения производства электроэнергии на основе угля на 37% и снижения уровня потребления нефтепродуктов на треть. Уголь и сжигание нефтепродуктов – главные источники загрязнения воздуха в Европе диоксидом азота и твердыми частицами", – указано в сообщении организации.

Больше всего смертей, отмечается в исследовании, удалось избежать в Германии, Великобритании, Италии, Франции, Испании, Польше и Португалии.

Реклама

Также, продолжили там, по подсчетам, удалось снизить и другие негативные эффекты: за указанный период было на 6 тыс. меньше случаев заболевания астмой у детей, на 1,9 тыс. меньше случаев вызова неотложной помощи из-за астматических приступов и на 600 – случаев преждевременных родов, а также на 1,3 млн меньше дней отсутствия на работе.

Тем временем директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил: "За последние семь дней число случаев заболевания (COVID-19) в Европе выросло на 15% и сейчас составляет 1 408 266. Смертность выросла за тот же период на 18%. Умерли 129 344 человека".

По словам Клюге, на Европейский регион сегодня приходится 46% всех случаев заболевания в мире и 63% смертей. Он отметил, что благодаря принятым мерам в ряде государств в западной части континента "мы видим выход на плато [после пика заболеваемости] или сокращение числа новых случаев".

В тренде Чем живут украинцы в ожидании эвакуации из других стран

"Вместе с тем на востоке региона – в Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Украине число случаев выросло за последнюю неделю. В Турции ситуация стабилизируется", – констатировал директор.

Реклама

По его словам, "регион остается в значительной степени охваченным пандемией". Испания, Италия, Великобритания, Германия и Франция "все еще имеют самое большое число случаев заболевания".

Согласно последним данным, в Украине зафиксировано 10 406 случаев COVID-19. Умер 261 человек, 1238 пациентов уже выздоровели.

Ранее глава ВОЗ заявил, что человечеству предстоит долгий путь борьбы с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама