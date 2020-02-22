Коронавирус в Европе: Италия изолировала 10 городов

В Италии после обнаружения новых случаев заражения коронавирусом и летального исхода одного из заболевших было принято решение изолированы 10 городов.

В частности, на севере страны власти закрыли школы, бары и другие общественные места, сообщает The Journal.

По данным медиков, положительный результат на наличие вируса обнаружили у 15 человек в провинции Ломбардии, еще два случая подтверждены в области Венето. Кроме того, по данным региона Ломбардия, около 250 человек находились в изоляции.

Населенный пункт Кодоньо с населением в 15 тысяч человек стал первым закрытым городом – у трех его жителей тесты дали положительный результат на вирус. Среди заболевших оказались 38-летний мужчина и его жена, которая находится на восьмом месяце беременности. Первичное тестирование еще трех человек дало положительный результат на коронавирус, ожидаются окончательные результаты.

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Региональная железная дорога Trenord заявила, что ее поезда больше не будут останавливаться на трех станциях в пострадавшем районе.

С просьбой не выходить на улицы власти обратились к более чем 50 тысячам человек, а все общественные мероприятия – карнавальные торжества, церковные мессы и спортивные соревнования – были запрещены на срок до недели.

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В свою очередь, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что ситуация находится под контролем, добавив, что правительство предпринимает чрезвычайно высокие меры предосторожности.

На данный момент в мире зафиксировано 77 891 заражение коронавирусом, из них 2 360 человек умели и 21 112 человек вылечились.

Напомним, ранее первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Ливане. Также мы сообщали, что власти Израиля сообщили о первом случае заражения на территории страны. Инфицированной оказалась женщина с круизного лайнера Diamond Princess, на котором обнаружили вспышку коронавируса.

Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

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