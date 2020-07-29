Коронавирус в Европе: ВОЗ указала на опасную тенденцию

В Европе растет число новых случаев заражения коронавирусом среди молодежи, это может быть причиной недавних всплесков заболеваемости на всем континенте. Об этом на фоне усиления пандемии COVID-19 заявил европейский региональный директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает BBC.

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"Мы получаем сообщения от нескольких органов здравоохранения о более высокой доле новых инфекций среди молодежи", – сказал он.

Клюге не исключил, что рост заболеваемости среди молодежи может быть причиной недавних всплесков заболеваемости на всем континенте.

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"Они несут ответственность перед собой, своими родителями, бабушкой и дедушкой и своими общинами, и теперь мы знаем, как правильно вести себя здоровым образом, поэтому давайте воспользуемся этими знаниями", - сказал он.

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По словам представителя ВОЗ, властям необходимо лучше общаться с молодыми членами общества, чтобы донести до них важность придерживаться карантинных правил.

Тем временем ученые в Гонконге предупреждают, что новый коронавирус в ходе своей эволюции смог лучше адаптироваться к организму человека и стал более заразным.

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