Коронавирус в Италии: смертность снизилась, заболевших стало больше

За сутки в стране умерли более 700 человек, что на сотню меньше, чем днем ранее

В Италии впервые за несколько дней снизилось количество умерших от коронавируса: за сутки умерли 727 человек, что почти на сто меньше, чем днем ​​ранее.

Как сообщает Corierra dela Serra, общее число умерших с коронавирусом в этой стране составляет 13 155 человек.

По сравнению с двумя предыдущими днями увеличилось число новых больных – 4782 за сутки.

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Стоит напомнить, что с начала эпидемии в Италии коронавирусом заразились 110 574 человека – в это число входят и умершие люди, и те, кто сумел побороть инфекцию.

На данный момент в стране 80 572 случая заражения. Из них 28 403 госпитализированы, 4035 находятся в отделениях интенсивной терапии.

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Выздороветь смогли 16 847 человек, и за последние сутки это число выросло на 1118 человек.

Ранее сообщалось, что в этой стране умерли 63 медика, инфицированных коронавирусом.

В то же время биолог-генетик Александр Коляда в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина" дал прогноз по коронавирусу, будет ли в Украине такая же ситуация, как в Италии.

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