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Коронавирус в Италии: врачи заметили признаки улучшения ситуации

8 апреля, 04:17

Елена Кузьмич

В общей сложности, в стране уже выявили более 135 тыс. случаев заражения коронавирусом.

В Италии за сутки выявили 3039 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщают в управлении гражданской обороны страны.

Кроме того, за этот период врачи зафиксировали 604 летальных исхода. Таким образом, количество заражений за сутки увеличилось всего на 2,3%, а число смертей – на 3,6%. Это подтверждает наблюдаемую уже несколько дней тенденцию к смягчению кризиса.

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В общей сложности, в стране уже выявили более 135 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 17 тыс. пациентов умерли.

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Полностью курс лечения завершили свыше 24 тыс. человек. В настоящее время 3792 человека остаются в отделениях интенсивной терапии итальянских больниц. Днем ранее их было 3898.

В управлении гражданской обороны подчеркивают, что это – хорошие новости, так как тяжелобольных пациентов все меньше, и это снижает нагрузку на медиков.

Ранее мы сообщали о том, как итальянцы встретили украинских врачей. 20 украинских медиков (13 врачей и 7 медсестер) помогают своим итальянским коллегам спасать жизни людей. Приземлились они на военной базе Пратика-ди-Маре (которая находится недалеко от Рима) и уже приступили к работе в двух госпиталях региона Марке, где итальянские врачи работают по три смены и просто валятся с ног, поскольку многие их коллеги заразились коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия заболевание коронавирус

Источник: Интерфакс

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