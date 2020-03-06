Коронавирус в парламенте Франции: заразились депутат и работники столовой

Во Франции, президент которой отказался от рукопожатий на фоне распространения коронавирусной эпидемии, опасную инфекцию подхватил депутат нижней палаты парламента.

Ссылаясь на спикера Национальной ассамблеи Ришара Феррана, France 24 сообщает, что заболел избранный от региона Эльзас 68-летний представитель партии "Республиканцы" Жан-Люк Рейцер.

На данный момент мужчина госпитализирован с проблемами дыхательных путей в отделение интенсивной терапии больницы в эльзасском городе Мюлуз. Его состояние оценивается как тяжелое.

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В последний раз Рейцер присутствовал на заседании парламента 25 февраля.

По словам Феррана, коронавирус также обнаружили у сотрудников парламентского кафе. Один из них находится в самоизоляции, а другой был госпитализирован.

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Состоянием на 5 марта во Франции зафиксировали 423 случаев заражения COVID-19, причем семеро заболевших скончались.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса во Франции временно закрывали Лувр, а также изменили обряд причастия: священникам запретили своими руками класть в рот прихожанину гостию (хлеб, символизирующий Тело Христово).

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире подтверждены 95 333 случая заражения, из которых 80 565 — в Китае, а 14 768 — за его пределами. Всего же заразившихся выявили более чем в 70 странах мира.

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