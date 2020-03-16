Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогноз

В британском правительстве прогнозируют, что 80% населения будет инфицировано Covid-19

Эпидемия болезни, которую вызывает новый коронавирус, в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллиона человек. Об этом пишет издание The Guardian, со ссылкой на секретный отчет для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

Авторы статьи отмечают, что это первый документ, в котором руководители здравоохранения, занимающиеся этим вирусом, признали, что ожидают его распространения еще 12 месяцев, что приведет к огромной дополнительной нагрузке на и без того перегруженную службу здравоохранения.

"Ожидается, что до 80% населения будет инфицировано Covid-19 в течение следующих 12 месяцев, и до 15% (7,9 млн. человек) может потребоваться госпитализация", - говорится в документе.

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Документ также указывает, что Служба здравоохранения не может справиться с большим количеством людей с симптомами, которые необходимо проверить, потому что лаборатории находятся "под значительным давлением".

Отныне только очень тяжело больные, которые уже находятся в больнице и люди в домах престарелых и тюрьмах, где был обнаружен коронавирус, будут проходить тестирование.

В тренде Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

Службы тестирования находятся в таком напряжении, что даже сотрудники НСЗ не будут подвергнуты проверке, несмотря на их ключевую роль и риск передачи вируса пациентам.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что жителям Германии следует быть готовыми к тому, что заразиться новым коронавирусом COVID-19 может до 70% населения страны.

Отметим, журналисты Washington Post предупреждают, что к маю в США коронавирусом могут заразиться сто миллионов человек.

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