Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 23 марта

Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты, и эксперты не берутся сказать, когда мы переживем пик заболеваемости и COVID-19 пойдет на спад. В то время как Китай фактически сумел победить коронавирусную инфекцию, новым очагом стала Европа, и на тушение инфекционного пожара брошены огромные материальные и людские ресурсы.

По данным на 16:00 23 марта от американского Центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса число зараженных коронавирусом по всему миру составляет 350 536 человек. При этом умерли 15 328 человек, а выздоровели 100 182.

Карта коронавируса в мире – зараженные и умершие

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ТОП-10 стран в Европе по смертям от COVID-19

Страна Умерли Заражены 1. Италия 5476 59138 2. Испания 2182 33089 3. Франция 674 16720 4. Великобритания 281 5748 5. Нидерланды 179 4217 6. Германия 111 26220 7. Швейцария 107 8234 8. Бельгия 88 3743 9. Швеция 25 1934 10 Португалия 23 2060

Таким образом, самые зараженные страны в Европе на сегодняшний день – это Италия, Испания, Германия и Франция. При этом стоит отметить, что в Германии инфицированных на 10 тысяч больше, чем во Франции, однако смертность в разы меньше.

Китай все еще лидирует по количеству зараженных, но там очень позитивная динамика – новых случаев, возникших в самой КНР, практически не регистрируют.

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В целом по миру, помимо Европы и Китая, наибольшее число заболевших COVID-19 – в США, Иране, Южной Корее.

Можно сказать, что коронавирус обошел стороной Африку и Восточную Европу, однако на самом деле больных там может быть гораздо больше, и столь низкие цифры заболеваемости относительно количества населения можно объяснить ненадлежащим диагностированием. Без специального тестирования люди могут болеть и умирать от пневмонии, вызванной коронавирусом, но врачи не будут учитывать их в общей статистике COVID-19.

Напомним, 23 марта Испания установила новый антирекорд погибших от коронавируса. Из-за эпидемии чемпионат Испании приостановили на неопределенный срок.

Тем временем ученые в Китае проанализировали две сотни случаев и определили самые частые причины смерти у пациентов с COVID-19.

Все подробности про случаи коронавируса в Украине и меры борьбы с новой инфекцией – в нашем материале "Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших"

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