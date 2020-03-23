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Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 23 марта

23 марта, 16:45

В Европе самые зараженные страны - это Италия, Испания и Франция

Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты, и эксперты не берутся сказать, когда мы переживем пик заболеваемости и COVID-19 пойдет на спад. В то время как Китай фактически сумел победить коронавирусную инфекцию, новым очагом стала Европа, и на тушение инфекционного пожара брошены огромные материальные и людские ресурсы.

По данным на 16:00 23 марта от американского Центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса число зараженных коронавирусом по всему миру составляет 350 536 человек. При этом умерли 15 328 человек, а выздоровели 100 182.

Карта коронавируса в мире – зараженные и умершие

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ТОП-10 стран в Европе по смертям от COVID-19

СтранаУмерлиЗаражены
1.Италия547659138
2.Испания218233089
3.Франция67416720
4.Великобритания2815748
5.Нидерланды1794217
6.Германия11126220
7.Швейцария1078234
8.Бельгия883743
9.Швеция251934
10Португалия232060

Таким образом, самые зараженные страны в Европе на сегодняшний день – это Италия, Испания, Германия и Франция. При этом стоит отметить, что в Германии инфицированных на 10 тысяч больше, чем во Франции, однако смертность в разы меньше.

Китай все еще лидирует по количеству зараженных, но там очень позитивная динамика – новых случаев, возникших в самой КНР, практически не регистрируют.

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В целом по миру, помимо Европы и Китая, наибольшее число заболевших COVID-19 – в США, Иране, Южной Корее.

Можно сказать, что коронавирус обошел стороной Африку и Восточную Европу, однако на самом деле больных там может быть гораздо больше, и столь низкие цифры заболеваемости относительно количества населения можно объяснить ненадлежащим диагностированием. Без специального тестирования люди могут болеть и умирать от пневмонии, вызванной коронавирусом, но врачи не будут учитывать их в общей статистике COVID-19.

Напомним, 23 марта Испания установила новый антирекорд погибших от коронавируса. Из-за эпидемии чемпионат Испании приостановили на неопределенный срок.

Тем временем ученые в Китае проанализировали две сотни случаев и определили самые частые причины смерти у пациентов с COVID-19.

Все подробности про случаи коронавируса в Украине и меры борьбы с новой инфекцией – в нашем материале "Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших"

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