Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 23 марта

Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты, и эксперты не берутся сказать, когда мы переживем пик заболеваемости и COVID-19 пойдет на спад. В то время как Китай фактически сумел победить коронавирусную инфекцию, новым очагом стала Европа, и на тушение инфекционного пожара брошены огромные материальные и людские ресурсы.
По данным на 16:00 23 марта от американского Центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса число зараженных коронавирусом по всему миру составляет 350 536 человек. При этом умерли 15 328 человек, а выздоровели 100 182.
Карта коронавируса в мире – зараженные и умершие
ТОП-10 стран в Европе по смертям от COVID-19
|Страна
|Умерли
|Заражены
|1.
|Италия
|5476
|59138
|2.
|Испания
|2182
|33089
|3.
|Франция
|674
|16720
|4.
|Великобритания
|281
|5748
|5.
|Нидерланды
|179
|4217
|6.
|Германия
|111
|26220
|7.
|Швейцария
|107
|8234
|8.
|Бельгия
|88
|3743
|9.
|Швеция
|25
|1934
|10
|Португалия
|23
|2060
Таким образом, самые зараженные страны в Европе на сегодняшний день – это Италия, Испания, Германия и Франция. При этом стоит отметить, что в Германии инфицированных на 10 тысяч больше, чем во Франции, однако смертность в разы меньше.
Китай все еще лидирует по количеству зараженных, но там очень позитивная динамика – новых случаев, возникших в самой КНР, практически не регистрируют.
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В целом по миру, помимо Европы и Китая, наибольшее число заболевших COVID-19 – в США, Иране, Южной Корее.
Можно сказать, что коронавирус обошел стороной Африку и Восточную Европу, однако на самом деле больных там может быть гораздо больше, и столь низкие цифры заболеваемости относительно количества населения можно объяснить ненадлежащим диагностированием. Без специального тестирования люди могут болеть и умирать от пневмонии, вызванной коронавирусом, но врачи не будут учитывать их в общей статистике COVID-19.
Напомним, 23 марта Испания установила новый антирекорд погибших от коронавируса. Из-за эпидемии чемпионат Испании приостановили на неопределенный срок.
Тем временем ученые в Китае проанализировали две сотни случаев и определили самые частые причины смерти у пациентов с COVID-19.
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