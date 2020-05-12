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Коронавирус во Франции унес почти 27 тысяч жизней

12 мая, 23:26

Елена Кузьмич

В госпиталях во Франции находится 21 595 пациентов с коронавирусом

Количество жертв коронавируса во Франции, где продлили чрезвычайное положение, увеличилось до 26 991, причем, за сутки умерли 348 человек. Об этом информирует главное управление здравоохранения страны.

Причем около 17 тысяч смертей зарегистрировано в госпиталях, остальные — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Также в госпиталях сейчас находится 21 595 пациентов с коронавирусом. За последние 24 часа выздоровело 689 человек.

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Добавим, что уменьшается число находящихся в отделениях реанимации. Но 2 542 пациента продолжают получать помощь в отделениях интенсивной терапии. Большинство госпитализированных находятся в медицинских учреждениях регионов Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Овернь — Рона — Альпы и О-де-Франс.

С начала пандемии коронавируса во Франции подтверждено 140 227 случаев инфицирования, за сутки их количество выросло на 708. Почти 58 тысяч заразившихся новой пневмонией вылечились и смогли покинуть больницы.

Ранее сообщалось, что во Франции обнаружен новый очаг заражений COVID-19.

Видео: tripmydream.com

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Франция жертва коронавирус

Источник: ТАСС

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