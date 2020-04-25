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Коронавирус во Франции унес жизни более 22 тысяч человек

25 апреля, 01:02

Елена Кузьмич

8,3 тыс. смертей были зафиксированы в социально-медицинских учреждениях, еще 13,8 тыс. — в больницах

Число умерших от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового вида, во Франции с начала эпидемии достигло 22 245. Об этом сообщил генеральный директор главного управления здравоохранения страны Жером Саломон.

"В больницах и социально-медицинских учреждениях с начала эпидемии умерли 22 245 человек", — отметил он. По его словам, 8,3 тыс. смертей были зафиксированы в социально-медицинских учреждениях, еще 13,8 тыс. — в больницах. Таким образом, за сутки число умерших увеличилось на 389.

Количество пациентов реанимационных отделений впервые за долгое время опустилось ниже 5 тыс. человек, сократившись за сутки на 183 (до 4 870). На сегодня в больницах остаются 28 658 тыс. человек, что на 511 меньше, чем днем ранее. За время эпидемии уже 43 493 пациента были выписаны из медицинских учреждений и признаны здоровыми.

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По данным агентства Santé publique France при Минздраве страны, во Франции, включая заморские территории, подтверждено 122 577 случаев заражения коронавирусом, что на 1,7 тыс. больше, чем днем ранее. Саломон отметил, что врачи сейчас все реже получают вызовы, связанные с подозрением на коронавирус.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Ранее сообщалось, что США отправят аппараты искусственной вентиляции легких Франции, Испании и Италии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция жертвы карантин заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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