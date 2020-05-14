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Коронавирус во Франции уже забрал жизни более 27 тысяч человек

14 мая, 00:31

Елена Кузьмич

В реанимации сейчас находятся 2 428 пациентов

Пандемия коронавируса во Франции, где ранее был обнаружен новый очаг заражений COVID-19, унесла жизни 27 074 человек. Об этом сообщило Главное управление здравоохранения страны.

За 24 часа в стране умерли 83 человека. В больницах зарегистрирован 17 101 летальный исход. Еще 9 973 случая смерти зафиксировано в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях.

В реанимации сейчас находятся 2 428 пациентов. За сутки туда поступили 69 человек, у которых заболевание протекает в тяжелой форме.

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Всего был госпитализирован 21 071 человек. За сутки в больницы поступили 543 пациента. За время пандемии выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений 58 673 человека.

Напомним, что 11 мая во Франции началось постепенное ослабление ограничений, введенныхв рамках режима чрезвычайного санитарного положения, действие которого продлится в стране до 10 июля. Но специалисты не исключают, что в результате число заразившихся и заболевших может в ближайшее время существенно возрасти. С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого — максимально ограничить перемещение горожан по улицам.

Видео: tripmydream.com

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Франция жертвы пневмония коронавирус

Источник: ТАСС

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