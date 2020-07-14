Коронавирус возвращается: Макрон предупредил французов о новой опасности

Президент рекомендует всем гражданам носить маски, когда они выходят на улицу

Не прошло и месяца с тех пор, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил о первой победе над коронавирусом, как уже появились признаки возвращения COVID-19.

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"Есть признаки того, что распространение коронавируса начинается снова. Но мы будем готовы к этому", – сказал Макрон, передает ТАСС.

Так, по его словам, страна подготовилась к возможной второй волне эпидемии: во Франции "есть запасы масок, респираторов и лекарств".

"Мы многому научились в период пандемии", - заявил французский лидер.

Макрон напомнил французам о важности соблюдения санитарных мер, принятых в стране в связи с коронавирусом.

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"Я рекомендую всем нашим гражданам носить маски, когда они выходят на улицу, и тем более, когда они находятся в замкнутом пространстве", - сказал он, подчеркнув, что в первую очередь эта рекомендация адресована французской молодежи.

Президент Франции заявил, что хочет, чтобы с 1 августа ношение маски "было обязательным во всех замкнутых общественных пространствах".

Он отметил, что "обязательное ношение маски уже действует на транспорте, но что касается замкнутых общественных пространств, то пока это действует стихийно, но теперь это должно быть организовано".

Согласно последним данным Университета Хопкинса, во Франции подтверждено 209 640 случаев коронавируса, умерли 30 032 человека.

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Напомним, не так давно в Париже решили открыть для посетителей Эйфелеву башню, которая была закрыта 13 марта из-за эпидемии COVID-19.

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