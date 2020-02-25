Коронавирус все ближе к Украине: инфекция проникла еще в две страны

В то время, как одним европейским странам удалось полностью взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса COVID-19, инфекция продолжает проникать все дальше.

Так, 25 февраля стало известно о первых случаях заражения в Хорватии и Австрии, которые стали 35 и 36 странами, где подтвердили позитивные анализы на COVID-19.

"Первый случай коронавируса обнаружено в Загребе", – заявил хорватский премьер Андрей Пленкович.

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Как сообщает RTL, по его словам, речь идет о молодом человеке и легкой форме заболевания. Инфицированный мужчина находится в хорошем состоянии.

В рамках противодействия коронавирусу в Хорватии создали кризисный штаб при министерстве здравоохранения, а всех прибывающих из очагов распространения инфекции – Италии, Китая и Южной Кореи – ждет специальный контроль.

Кроме того, губернатор расположенной на западе Австрии федеральной земли Тироль Гюнтера Платтера сообщил о двух подтвержденных случая заражения – первых в стране.

Инфицированные – проживающие в Инсбруке выходцы из итальянской провинции Ломбардия, где ситуация с коронавирусом одна из самых сложных. Они самостоятельно обратились в клинику в Австрии с высокой температурой. Сейчас они находятся в инфекционном отделении в стабильном состоянии.

Напомним, что главным средоточием коронавируса остается Китай, где с декабря число жертв составило 2,663 тыс. человек, а всего было зарегистрировано 77,658 тыс. случаев заболевания.

Больше о масштабах распространения коронавируса и состоянии зараженных украинцев читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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