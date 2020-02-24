Коронавирус вызвал панику в Италии: появилась реакция Украины

Киев внимательно следит за ситуацией в Италии, где проживает много украинцев

В Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса, и уже есть первые летальные случаи, началась паника среди населения.

Как сообщает Euronews, после решения итальянских властей изолировать 10 городов, где был зафиксирован коронавирус, люди в панике скупают продукты и предметы первой необходимости.

Из-за вспышки коронавируса знаменитый театр "Ла Скала" в Милане остановил свою работу. Соответствующее объявление было опубликовано на официальном сайте театра.

"Показы Teatro alla Scala приостановлены в связи с распространением коронавируса в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении.

Модельер Джорджо Армани на неделю закрыл свои офисы в Милане, а также фабрики в Ломбардии, Эмилии-Романье, Венето, Трентино-Альто-Адидже и Пьемонте.

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По данным агентства ANSA, количество заразившихся в Италии выросло до 152 человек. Reuters сообщает о четвертой смерти от коронавируса в Италии.

Тем временем министр здравоохранения Украины Зоряна Скалеская заявила, что ведомство ежедневно мониторит ситуацию в Италии, где находится много украинцев, передает 24tv.ua.

По ее словам, Минздрав будет действовать одинаково со всеми странами Европы относительно ситуации в Италии.

"Если будут введены те или иные правила обследования граждан, прибывающих из Италии и все остальное относительно пересечения границы, мы будем действовать одинаково и слаженно в рамках международных санитарных правил для того, чтобы не превышать, скажем, наши полномочия", - отметила Скалецкая.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте не исключил возможности приостановления Шенгенского соглашения при необходимости предотвращения распространения коронавируса.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Коронавирус уже зафиксирован в более чем 30 странах.

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Видео: Reuters

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