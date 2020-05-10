"Коронавирусный менеджер": на рынках Италии появилась новая профессия

Эпидемия коронавируса в Италии унесла жизни более 30 тысяч человек. Но после двух месяцев жесткого карантина, меры ослаблены и небольшие рынки начали работать. И в этой связи появилась новая профессия – "коронавирусный менеджер". Это человек, который следит за соблюдением всех правил карантина, которые, хоть и ослаблены, но не отменены, пишет MIA.

Если раньше менеджеры на рынках были своего рода организаторами рыночной деятельности, то сегодня фигура менеджера является главной, которая должна контролировать соблюдение всех нормативных актов и мер безопасности. Он контролирует и позволяет людям, поставщикам и клиентам следить за рынками, а также измерять расстояние между киосками, а также следить за соблюдением входов и выходов с рынков.

"Коронавирусный менеджер" также является человеком, к которому обращаются трейдеры в случае возникновения проблем. Однако продавцы крайне недовольны мерами по открытию рынков, введением новых менеджеров, установкой ограждений, а также ограничением числа покупателей на рынках и сильно надеются, что меры будут ослаблены после 18 мая.

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Торговцы понесли огромные экономические потери и в условиях ослабления карантина на рынках все еще остаются жесткие требования для киосков: расстояние должно быть не менее двух с половиной метров, клиенты выходят на рынок только после того, как их температура измерена, и они должны носить маски и перчатки, а если их нет – выходить на место. Из 94 активных рынков в Милане уже открыто только 26. Продавцы надеются, что покупатели скоро вернутся и будут уверены в своих постоянных поставщиках.

Ранее сообщалось, что итальянские исследователи из Takis Biotech утверждают, что разработали "первую в мире вакцину", которая убивает коронавирус, в настоящее время они планируют начать испытания на людях

Напомним, что ранее украинским врачам, помогавшим в Италии, вручили награды МВД. Ранее мы писали о том, что украинские медики вернулись из Италии в Украину 23 апреля 2020 года. 20 украинцев провели там три недели, помогая итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом. После возвращения украинские медицинские работники отправились на двухнедельную обсервацию.

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